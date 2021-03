-Engin Aktaş ile yapılan röportaj

Aktaş: "Hadrianus Limanı'nı Trabzon'un Göbekli Tepesi olarak nitelendiriyoruz"- Peyzaj Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş:- "Trabzon tarihi olarak 6 farklı dönemden geçmiş bir şehir"- "Bu şehrin bir çok noktasında yapılan kazılarda bu tür alanlar çıkıyor ancak maalesef korumak yerine bir an önce kapatılıp işlerin devam edilmesi algısıyla olaya bakılıyor"



- Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş, Trabzon’un Pazarkapı Mahallesinde geçtiğimiz günlerde Trabzon Büyükşehir Belediyesince yapılması planlanan otopark çalışması sırasında Roma dönemine ait olduğu tespit edilen yapılarla ilgili yaptığı açıklamada "Hadrianus Limanı'nı Trabzon’un Göbekli Tepesi olarak nitelendiriyoruz" dedi.

Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı mevkiinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait otoparkta yapılan kazı çalışmasında Trabzon’un tarihi geçmişi bir kez daha ortaya çıktı. 4 bin yıllık tarihi bulunan Trabzon’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5 farklı noktada yapılan kazı çalışmasında M.S. 117-118 yıllarında Roma dönenime ait yapılar gün yüzüne çıktı. Toprağın 4 metre altında kalan yapılar süren kazı çalışmalarında Kral Hadrianus dönemine ait şehrin ilk surunun güneydoğu köşesine ait kalıntılar, Roma kralı Justinyanus dönemine ait milattan sonra 6. yüzyıl olarak tarihlendirilen sur duvarının bir bölümü ve Geç Bizans dönemi olarak bilinen 1460 yılına tarihlendirilen hendek duvarı ortaya çıktı. 5 bin metrekare genişliği bulan alanda kazı çalışmalarında yine Hadrianus dönemine ait olduğu düşünülen örme sütun bulundu.Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş, bulunan tarihi kalıntılarının mutlaka turizme kazandırılması gerektiğini belirterek burasını Trabzon’un Göbekli Tepesi olarak gördüklerini söyledi.



Aktaş, Şanlıurfa sınırları içerisinde yer alan Göbekli Tepe’nin ününün Türkiye sınırlarını aşarak dünya tarihi için çok önemli bir tarih eser olduğuna dikkat çekerek, “Üniversiteden hocaların yaptığı çalışmalardan edindiğimiz bilgilere göre Trabzon tarihi olarak 6 farklı dönemden geçmiş bir şehir. Burası da üçüncü dönem Roma dönemine ait Hadrianus Limanı kalıntılarının bulunduğu bir nokta. Bu şehrin bir çok noktasında yapılan kazılarda bu tür alanlar çıkıyor ancak maalesef korumak yerine bir an önce kapatılıp işlerin devam edilmesi algısıyla olaya bakılıyor. Burası öyle olmayacak inşallah. Zaten Belediye bu alanın koruyacağıyla ilgili gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Biz hem peyzaj mimarlar odası olarak hem de diğer Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte hareket ederek bu çalışmanın devamını takipte olacağımızı bizden bir destek istenirse her zaman arkasında bulunacağımızı belirtiyoruz. Biz burayı Trabzon’un Göbekli Tepesi olarak nitelendiriyoruz. Çünkü Göbekli Tepe Türkiye sınırlarını aşmış dünya için önemli bir nokta. Tarihin başladığı nokta olarak nitelendiriliyor. Bizim şehrimizde de bu tür alanlar o kadar çok fazla ki değerini bilmeliyiz artık koruma içgüdüsüyle yapıp turizme, kent kültürüne bunu kazandırmalıyız. Çünkü bu tür alanlar yaşadığımız şehrin kimliğini yansıtıyor. Yani geçmişteki kimliğini yansıtıyor. Biz üzerini kapatarak aslında şehrin kimliğini kapatıyoruz. Artık bunları koruyarak kentin kimliğini daha çok ortaya çıkartacağız. Bu anlamda çok ciddi önemli bir nokta. Biz de burayı bütün alanı değerlendirerek yapılacak kazılar sonucunda turizme açarak kente daha çok turist çekilmesini istiyoruz. Bu kazıya tam destek veriyor, tüm bölge yöneticilerini göreve çağırıyor kazı alanının genişletilmesi konusunda çalışanlara destek verilmesini talep ediyor ve üzerinin kapatılmaması konusunda kazının takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz” diye konuştu.





