Akrabaları engelli olunca her yıl tekerlekli sandalye bağışlamaya başladılar

Tekirdağ'da yaşayan hayırsever bir aile, her yıl engellilere yaptığı tekerlekli sandalye bağışı ile büyük takdir topluyor.



– Tekirdağ’da yaşayan hayırsever bir aile, her yıl engellilere yaptığı tekerlekli sandalye bağışı ile büyük takdir topluyor.Kapaklı ilçesinde yaşayan Hakan Sezer ve ailesi, her yıl bir engellinin yüzünü güldürüyor. Fabrika işçisi Hakan Sezer, yıllar önce kayınçosunun tekerlekli sandalyeye mahkum olmasıyla bağışlara başladıklarını ifade etti.

Yardımlar çerçevesinde hayırsever aile, bu yıl akülü bir arabayı Türkiye Sakatlar Derneğine bağışladı.Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şube Başkanı Hayati Çakan, teslim aldığı akülü tekerlekli sandalyeyi Muhammed isimli engelli gence armağan etti.“7 yıl önce başladık”Her yıl bir tane tekerlekli sandalye yardımında bulunduklarını söyleyen Hakan Sezer, “Bundan 7 sene önce rahmetli kayınçom bir hastalık geçirdi. Kendisinin tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyması, insanların hayatında bunun ne kadar önemli olduğunu anlamamıza neden oldu. O günden sonra eşimle her sene bir manuel sandalye alma kararı aldık. Bu kararımızı eşimizle dostumuzla paylaştığımızda kendileri akülü araba almaya teşvik etti. Allah nasip etti bu yıl da tekerlekli sandalyemizi teslim ettik” dedi.

“Asker arkadaşımın kaynanasının da payı var, Kars’tan bir öğrencinin de”Sosyal çevrelerinin de bu yardımlara ortak olduğunu söyleyen Sezer, “Hayatımda hiç tanımadığım, görmediğim insanlar bile bu yardıma ortak oldu. Rahmetli asker arkadaşımın kaynanasının da bu yardımda payı var, Kars’tan bir arkadaşımızın okul harçlığı da. Biz de fabrikada çalışıyoruz, fabrikadaki arkadaşlarımın da bu yardımda payı var. Bize güvendikleri için çok mutlu oluyoruz. Her sene bu yardımları yapmaya çalışıyoruz. İnşallah kimsenin bize ihtiyaç duymadığı, bizim de kimseye yardım etmemize gerek kalmadığı bir dünyada yaşarız” ifadelerini kullandı.Sezer ailesine yardımlarından dolayı teşekkür eden Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şube Başkanı Hayati Çakan, “Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şubesi olarak Ramazan Bayramı'ndan önce çok fazla manuel arabaya ihtiyacımız vardı. Bu bölgede çok fazla engelli arkadaşımız var, 750’ye yakın engelli üyemiz var. Halkımız bu konuda çok duyarlı davrandı ve manuel araba ihtiyacımız karşılandı. Manuel araçlarımızı ihtiyaç sahiplerine anında teslim ettik. Bu yardımlarımız esnasında Hakan Sezer arkadaşımızla tanıştık. Kendisinin yardım teklifini duyunca çok sevindik. Bu akülü arabaların değeri 6-7 bin lira. Elbette ihtiyacımız var ama herkes alamıyor, kimseye de alır mısın diyemiyoruz. Kendisine ve ailesine duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.