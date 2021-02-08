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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Akıntıya rağmen girdiği Dünen Çayı'nda hareketsiz kalan kalan, polisi alarma geçirdi

Akıntıya rağmen girdiği Dünen Çayı'nda hareketsiz kalan kalan, polisi alarma geçirdi

Genç kadının çayda hareketsiz beklemesi (cep telefonu)

Polis Bild Cep Telefonu Genç Kadın 

-Genç kadından detay
-Polis ekipleri detay
-Düden Çayı'ndan detay
-Genç kadının tedaviyi kabul etmeyip gitmesi
-Görgü tanığı çocuklarla röp.
-Detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da akıntıya rağmen girdiği Düden Çayına beline kadar beline kadar suyun içinde kalan ve hareket etmeyen genç kadın, polisi alarma geçirdi. Çevredekilerin uyarmasına aldırış etmeyen kadın, polis tarafından ikna edilerek çaydan çıkartıldı. Olay 13.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi yakınından geçen Düden Çayı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay kenarına gelen Hatem Ö.(28) beline kadar suya girip yarım saat boyunca hareketsiz bir şekilde ayakta beklemeye başladı.
Önder’in akıntıya kapılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gören çevredekiler genç kadını uyardı. Önder, uyarılara hiç tepki vermeyip suyun içerisinde beklemeye devam edince durum 112 Acil Çağrı Servisine bildirildi.
İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, Önder’i ikna ederek çaydan çıkarttı. Bir süre oturup dinlenen Önder, tedavi talebini de kabul etmeyip yürüyerek evine gitti. Genç kadının ne yaptığına anlam veremediğini söyleyen çevredeki çocuklar, “Yarım saat boyunca suyun içerisinde bekledi. Kimseye cevap vermiyordu. Polis geldi, çıkarttı” dedi.
(SM-
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