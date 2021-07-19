Akhisarspor eski başkanı Hüseyin Eryüksel, Kırkağaç’ta kalp krizi geçirip kaza yaparak hayatını kaybetti



- Akhisarspor'un Süper Lig'e yükselmesinden 2019 yılına kadar kulübün başkanlığını yapan Hüseyin Eryüksel, Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde direksiyon başında geçirdiği kalp krizinin ardından otomobiliyle yoldan çıkarak ağaca çarptı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kalp masajlarına rağmen Eryüksel hayatını kaybetti. Bugün saat 13.50 sıralarında Kırkağaç’ın Bakır Mahallesinde 45 ACU 421 plakalı aracıyla seyir halinde olan Akhisarspor Kulübü eski Başkanı Hüseyin Eryüksel, geçirdiği kalp krizi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Hüseyin Eryüksel, kaza yerine gelen 112 acil ambulansı ile hemen Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eryüksel’e burada uzun süre kalp masajı yapılmasına rağmen Eryüksel’in duran kalbi tekrar çalıştırılamadı. Vefatı, özellikle spor camiasında büyük üzüntüye sebep olan Eryüksel'in 61 yaşında olduğu öğrenildi.

