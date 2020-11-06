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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Akhisar Belediyesinin ‘Süt Kuzusu’ projesi başladı

Akhisar Belediyesinin ‘Süt Kuzusu’ projesi başladı

Süt dağıtımından görüntüler

Süt Dağıtımı Kooperatif 

-Vatandaş röp.
-Belediye Başkanı Besim Dutlulu konuşması

( MANİSA ) MANİSA

- Akhisar Belediyesi’nin çocukları sağlıklı ve güvenli sütle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Süt Kuzusu’ projesi başladı.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çocuklara süt dağıtarak, “Hem bölgemizdeki süt üreticilerini ve kooperatifleri destekleyerek kırsal kalkınmaya destek oluyoruz, hem de çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için önemli bir yere sahip olan sütü ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Akhisar’ımıza hayırlı olsun” dedi.
En önemli yatırımın, geleceğimiz olan çocuklara yapılan yatırım olduğuna dikkat çeken Başkan Besim Dutlulu, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yatırım yapmaya ve onların sağlıklı büyümeleri için çalışmaya devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz ‘Süt Kuzusu’ projesi ile Akhisar’ımızdaki 2-5 yaş arası çocuklarımıza her ay düzenli olarak süt dağıtmaya başladık. Bugün ilk sütlerimiz çocuklarımızla buluştu; oldukça mutluyuz” ifadelerini kullandı. Vatandaş da üretici de memnun Akhisar Belediyesi ile Köy Kooperatifleri Manisa Birliği arasında yapılan protokol kapsamında süt dağıtımına başladıklarını belirten Başkan Dutlulu, “Bu projemizle hem bölgemizdeki süt üreticilerini ve kooperatifleri destekleyerek kırsal kalkınmaya destek oluyoruz, hem de çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için önemli bir yere sahip olan sütü, ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Akhisar’ımıza hayırlı olsun” dedi.
Her çocuk süt içebilsin diye hayata geçirilen Süt Kuzusu projesinden faydalanmak isteyen vatandaşların Akhisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapması gerektiğini hatırlatan Başkan Besim Dutlulu, başvuruda bulunanlara her ay 4 litre süt dağıtılacağını belirtti.
Süt Kuzusu projesinden faydalanan Akhisarlılar, projenin çok iyi düşünüldüğü belirterek Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya ve belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.
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