AK Parti Zonguldak İl 6. Kadın Kolları Olağan Kongresi

-- Katılanlar

-- Protokol

-- Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

-- AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Avukat Serpil Kavrak'ın konuşması



( ZONGULDAK ) -- Kavrak, "5 milyon 300 bin üye sayımızla dünyanın en büyük sivil toplum merkeziyiz" ZONGULDAK



-'nde Ayşe Erbay tek liste ile gittiği seçimde yeniden başkan seçildi. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongreye AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Avukat Serpil Kavrak, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Bölge Sorumlumuz Elif Gülsüm Yılma, Milletvekili Polat Türkmen, belediye başkanları, ilçe ve belde başkanları ile partililer katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu kongrenin açılış konuşmasını yapan Ayşe Erbay, "Dava adalettir, mazlum her kimse, ırk, cinsiyet, renk, milliyet, din farkı gözetmeksizin mazlumun safında durmaktır. Dava hüzündür, mücadeledir, ümittir, sıkılmamaktır, pes etmemektir, yorulduğunda dinlenmesini bilip hemencecik yeniden yola koyulabilmektir. Dava aşktır, samimiyeti sonuna kadar yaşamaktır. Yükümüz ne kadar ağır olursa olsun; bir ve beraber oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Davamızda birlikte yol aldığımız değerli konuklarımız ve kıymetli arkadaşlarım, Bugünden itibaren, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan inandığı davanın mücadelesini veren bu yolda sağlam bir irade gösteren ve istikametinden en ufak bir sapma göstermemiş bir lider oluşunu örnek alarak, çalışmalarımıza artan bir tempo ile devam edeceğiz. Bize verilen her görevi üstün bir gayret, ciddiyet ve titizlikle yerine getireceğiz. Şehrimizin geleceğinin inşasında kadınlarımızla birlikte elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizde en fazla üyeye sahip olmanın gururunu taşıdığım AK Parti’nin Zonguldak’taki 30 binin üzerine çıkmış bulunan kadın üye sayısını da daha da yukarılara çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Kongrede Yönetim kurulunun faaliyet raporunun sunumu ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın klipi izletildi. AK Parti Milletvekili Polat Türkmen, İl Başkanı Zeki Tosun ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömeri Selim Alan'ın konuşmalarının ardından AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Avukat Serpil Kavrak konuşma yaptı. Kavrak, "Genel merkez kadın kolları olarak Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve Lütfiye Selva Çam başkanımızın riyasetinde 81 ilde 922 ilçedeki yapılanmamızla 5 milyon 300 bin üye sayımızla dünyanın en büyük sivil toplum merkeziyiz. 196 ülke var. Bizim üye sayımız 80 ülkenin nüfusundan fazla. Gürcistan'dan, Norveç'ten, Singapur'dan büyüğüz. İrlanda'dan daha kalabalığız. Böyle giderse bir aya kadar Finlandiya ve Danimarka'yı da geçeceğiz. O sıcak Temmuz gecesinde 251 vatandaşımız kendi silahımızla, kendi sözde askerlerimizden sebep ölmesin diye inandığımız yolda yürüyoruz. Heykel dikmek yerine yerli ve milli silahımızı, helikopterimizi, otobüsümüzü, arabamızı her şeyi kendimiz yapabilmemiz için inandığımız yolda yürüyoruz. Bu toprağın has evlatları, öz çocukları bir daha bu ülkede aşağılanmasın, ötelenmesin diye ve vesayet rejimi altında inim inim inlemesin diye inandığımız yolda yürüyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen kongrede Ayşe Erbay yeniden güven tazeledi. (OA



loading...