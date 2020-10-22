AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan son yolculuğuna uğurlanıyor

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( İSTANBUL -EK) İSTANBUL



- AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde tören düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.

Patrik Sahak Maşalyan 51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde tören düzenleniyor. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan katıldı.

Erdoğan'ı kapıda Patrik Sahak Maşalyan kapıda karşıladı. Yapılan törenin ardından Esayan’nın cenazesi Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedilecek.



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