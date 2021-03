AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey Ayvalıklı çiftçilerin sesine kulak verdi

- AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’in açıklamaları

- Toplantıya ait detaylar

- Çiftçilerin sorunlarını anlatmalarına ait detaylar

- Mustafa Canbey’in BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal’ı cep telefonun araması ve Günal’ın da çiftçilere Canbey’in telefonundan yaptığı açıklamalara ait detaylar

- Toplantıya ait detaylar

- Mustafa Canbey’in açıklamaları



( BALIKESİR )- Ayvalık’ta Sulama Birliği’nin yüzde 80’lik zammı masaya yatırıldı BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bölge çiftçisi DSİ’ye ait Madra Barajı’ndan sulama amaçlı kullandıkları suyun yüzde 80 oranında zamlanmasına tepki gösterdi. Ayvalık Ziraat Odası binasında Oda Başkanı Hasan Baysal ve oda yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Ali Gür ile ilçe yöneticilerinin yanı sıra bölge çiftçileri katıldı.

Yaklaşık bir saat süren toplantıda çiftçiler sulama meselesinin yanı sıra üretimlerdeki maliyet girdilerinin fahiş artması sonucunda çaresiz kaldıklarını ifade etti.

Her yıl sulama hizmetlerinden yararlanabilmek için ortalama 15 bin liralık ön ödemeli kart bedeli masrafı yapmak zorunda kaldıklarını kaydeden bölge çiftçileri, bunun dışında da elektrik masrafları için birliğin kendilerine verdikleri belgenin bu yıl Balıkesir DSİ Müdürlüğü’nden alınmasının zorunlu kılınmasının da kendileri için ayrıca bir külfet oluşturduğunu belirtti.

Bölgenin en pahallı suyunu kullandıklarını belirten çiftçiler, kuraklık sebebiyle Madra Barajı havzasının geçtiğimiz yılların en düşük seviyesinde olduğuna dikkat çekerek, sondaj sistemiyle su kanallarının beslenebileceğini ve bu yönde de DSİ’nin bir ân önce harekete geçmesinin hayatî önem taşıdığını kaydetti.

Bergama-Ovacık’ta bulunan bir altın madeninin kullanmadığı akarsu kaynağının, baraja bağlanması gerektiğini vurgulayan üreticiler, bir başka alternatifin de BASKİ’nin arıttığı suyu derin deşarj yerine baraj havzasına verilmesinin de bu konuda çözüm olabileceğini anlattılar. Bu noktada hemen harekete geçen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, toplantı sırasında BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal’ı telefonla arayarak bu konu da hazırlanan projenin hayata geçirilmesi için fizibilite çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Toplantıda geçtiğimiz yıl Altınova sınırları içerisindeki Karakoç Çayı’na içme suyu barajı yapılmasına ait hazırlanan projenin çevreciler tarafından tepkiyle karşılanması konusunu da değerlendiren Canbey, hızla tuzlanan yer altı suları nedeniyle yakın gelecekte Ayvalık susuz kaldığında karşı çıkanların bunun cevabını veremeyeceklerini savundu. Devlet yatırımlarının kolay alınamadığını hatırlatan Mustafa Canbey, “Biz bir yatırım kararının alınabilmesi için birçok kurumla görüşüyoruz. Baskı yapıyoruz. Mücadele ediyoruz ve böylelikle yatırım kararları alabiliyoruz. Tabi bu yatırımlara karşı çıkmak çok kolay. ‘İstemezük’ diyerek karşı çıkılabiliyor. Ama bu sürece nasıl gelinmiş? Bu karar niye alınmış? Devlet o kadar fizibilite çalışması yapmış, Ayvalık’ın yer altı suları tuzlanmaya başlamış. Her geçen gün yer altı suları kullanılmaz hal gelmeye başlamış. Bunların hesabı yapılıyor ki, böyle bir uygulamaya gidiliyor. İstemiyorsun ama niye istemiyorsun?” diye sordu. Canbey yaptığı açıklamada, Sulama fiyatlarının yüzde 80’lik zam görmesine ilişkin DSİ Bölge Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmelerde, iki yıldan bu yana sulama fiyatlarına zam yapılmadığı ancak bu yıl sulama girdilerinde de ciddi oranda artışların olması nedeniyle müdürlüğün bu zammı yapmak zorunda kaldığına dair yanıt aldığını anlattı. Canbey, DSİ yetkililerinden konuyla ilgili aldığı bilgi notunu Tarım ve Orman Bakanlığı’na ulaştırdığını söyledi.



Ayvalık çiftçisinin sulama konusunda yaşadığı sorunların çözümlenmesi için gerekli mercilerle görüşeceğini belirten AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, pandemi sürecine rağmen büyük emekler vererek üretim yapan çiftçilerin her zaman yanında olduklarının da altını çizdi. (SS-MŞ)



loading...