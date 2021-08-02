Ailesine koronavirüs aşısı yapmaya gelen sağlıkçılara küçük elleriyle çay demledi - Mevsimlik tarım işçilerinden aşı seferberliği - Mevsimlik tarım işçileri çadır bölgesinde aşı oldu

-Çocuklardan görüntü

-Aşılama çalışmasından görüntü

-Küçük çocuğun çay servisinden detay

-Mehmet Emin Müjdeci’den röportaj

-Ahmet Müjdeci’den röportaj

-Hüseyin Demir’den röportaj

-Uzman Doktor Mehmet Şahdalaman’dan röportaj



( ESKİŞEHİR -ÖZEL) Ailesine koronavirüs aşısı yapmaya gelen sağlıkçılara küçük elleriyle çay demledi- Mevsimlik tarım işçilerinden aşı seferberliği ESKİŞEHİR



- Şanlıurfa’dan çalışmak için Eskişehir’e gelen mevsimlik tarım işçileri çadır kurdukları bölgede koronavirüs (Covid-19) aşılarını yaptırdı. Aşı için adeta seferberlik başlatan tarım işçileri herkesi aşı olmaya davet etmeyi de ihmal etmezken, aşılama ekibine çay demleyen 12 yaşındaki çocuk ise davranışı ile adeta yürekleri ısıttı. Yaklaşık bir ay önce Şanlıurfa’dan mevsimlik işçi olarak Eskişehir’e gelen ve aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 80’e yakın vatandaş Ağapınar ve Karaçay mahallesine boş araziye çadırlarını kurdu. Odunpazarı İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çadır kurulan bölgeye gelerek mevsimlik tarım işçilerine aşılama çalışmalarına başladı.

Aşılarını olan işçiler mutlu olduklarını dile getirirdi. Aşılama esnasında sağlık çalışanlarına çay demleyen 12 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi küçük çocuk görenlerin içini ısıttı. Mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa’dan gelen Mehmet Emin Müjdeci, çadırlarına kadar gelen aşıdan mutlu olduklarını dile getirdi. Aşıyı herkese tavsiye eden Müjdeci, “Allah razı olsun devletimizden. Devletimizden memnunuz. Biz Türk Bayrağının altında yaşıyoruz. Tarım işçiyiz, çalışıyoruz burada. Buraya geldiniz ve emek verdiniz, sizden Allah razı olsun. Devletimiz bizi bu imkânı sunmuş ve buraya kadar ağımıza gelmişken vurulmaları gerek. Çünkü başka biri vurulmasa diğerini bulaştırır ve anlamı kalmaz” dedi.

“Herhangi bir ücret ödemeden devletimiz aşımızı vuruyor” Bir başka işçi Ahmet Müjdeci ise, herhangi bir ücret ödemeden çadırlarına kadar gelen sağlık ekiplerine teşekkür etti. Aşılamadan memnun olduğunu söyleyen, Ahmet Müjdeci, “Allah devletimize zeval vermesin inşallah. Allah büyüklerimizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir ücret ödemeden devletimiz aşımızı vuruyor. Biz çalışan bir işçiyiz burada. İmkânımız yok ve devletimiz buraya kadar sağlıkçılarımızı gönderdi. Herkese çok teşekkür ederim” diye konuşurken aşı vurulan başka vatandaş Hüseyin Demir ise aşı vurulmak için uğraşmalarına gerek kalmadığını söyleyerek teşekkürlerini iletti. “İnşallah hızlı bir şekilde toplumsal bağışıklığı sağlarız” Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü aşılama görevinde olan Uzman Doktor Mehmet Şahdalaman, tüm sağlık çalışanlarının özverili bir şekilde çalıştığını dile getirdi. Uzman Doktor Şahdalaman toplumsal bağışıklığı hızlı bir şekilde sağlamayı amaçladığını şu şekilde ifade etti: “Eskişehir’de İlk Sağlık Müdürümüz öncülüğünde hızlı bir şekilde aşılamaya devam ediyoruz. Tüm sağlık çalışanları yer ve mekân gözetmeden özverili bir şekilde aşılama yapıyor. İnsanlardan da beklediğimiz, aşılama yönünde istekli ve bizim işimizi kolaylaştırmaları. İnşallah hızlı bir şekilde toplumsal bağışıklığı sağlarız. Biz sürekli devam ediyoruz. Hem köylerimize hem de ilçe merkezlerinde belli noktalarda aşılamaya devam ediyoruz. İnşallah bağışıklık hızlı bir şekilde sağlanır ve eski günlerimize döneriz” diye konuştu.



