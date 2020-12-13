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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Ahırda yangın çıktı, koyunlar yanmaktan son anda kurtarıldı

Ahırda yangın çıktı, koyunlar yanmaktan son anda kurtarıldı

-cep telefonu görüntüsü-

İlk Müdahale Cep Telefonu Yangına Müdahale 

-olay yeri
-yangın ve dumanlardan görüntü
-detaylar

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde bir ahırda çıkan yangın korkuturken, ahırda bulunan koyunlar yanmaktan son anda kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Hacı Sorman'a ait ahırda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kendi imkanları ile yangına ilk müdahaleyi yapan Sorman ahırda bulunan koyunları yanmaktan son anda kurtardı. Kısa sürede köye gelerek yangına müdahale eden Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını evlere sıçramadan söndürdü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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