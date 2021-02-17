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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Ahırda başladığı ahşap işini 50 yıldır aşkla sürdürüyor

- Ahırda başladığı ahşap işini 50 yıldır aşkla sürdürüyor

- Mehmet Nuri Erten’in atölyede çalışması

Aston El Emeği Göz Nuru Urus Çınar Ağacı 

- - bıçakta ağaç kesmesi
- - sandalye üretimi
- - üretilen beşiğin zımpara yapılması
- - kaşık ve ağaçların kesilmesi
- - atölyede çalışmalardan genel ve yakın detaylar
- - Mehmet Nuri Erten Röp.

( MUŞ ) MUŞ

- Batman’ın Sason ilçesinde ahırda testere ve keserle başladığı marangoz ustalığını Muş’ta sürdüren 70 yaşındaki Mehmet Nuri Erten, 50 yıldır ağaçlara aşkla şekil ve desen veriyor. Merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Nuri Erten, bir süre çobanlık yaptıktan sonra ahşaba merakı olduğunu fark etti. Ahırda testere ve keserle başladığı marangozluğu 23 yıl Batman’da sürdüren Mehmet amca, Muş’a taşındıktan sonra da ağaçlara şekil vererek mesleğini sürdürüyor. İki oğlu ve bir yeğenini de ahşap işleme sanatıyla tanıştıran Mehmet amca, evinin bahçesinde kurduğu atölyede beşik, sandık, sandalye, masa, baston, kürsü, kaşık gibi birçok el emeği göz nuru ürün üretiyor. “Bu işi 23 yıl Batman’da bir ahırda sürdürdüm” Batman’ın Sason ilçesine bağlı Binekli köyünde dünyaya geldiğini anlatan Mehmet Nuri Erten, 20 yaşına kadar orada çobanlık yaptığını söyledi.

Marangozluk işinin bir anda kafasında canlandığını ifade eden Erten, “Keser ve testereyle işe başladım. Bu işi 23 yıl Batman’da bir ahırda sürdürdükten sonra Muş’a yerleştim. Aynı malzemelerle işimi burada devam ettirdim. Burada beşik, sandık, sandalye, masa, baston, kürsü, kaşık ve birçok ahşaba şekil veriyorum” dedi.
“50 senedir bu işi zevkle yapıyorum” 50 yıldan bu yana işini aşkla yaptığını belirten Erten, “70 yaşındayım ve bu işe 1970 yılında başladım. Bu işle uğraşıyorum. Ahşaptan el sanatı çıkarıyorum, malzemelere desen ve şekil veriyorum. Zaman böyle geçiyor. 50 senedir bu işi zevkle yapıyorum. İki çocuğum ve bir yeğenim var, onları yetiştirdim. Şimdiye kadar bu işi severek yaptım. Hala da yapıyorum ve hala da işimi seviyorum. Gürgen ağacı Karadeniz’den geliyor. Ceviz ve çınar ağacını Sason ve Kulp’tan gidip kendim getiriyorum. Ağaçları getirip 3 yıl kurutup ondan sonra malzemeye dönüştürüyorum. Üç sene boyunca dinlemede kalıyor ki tam kurusun ve vatandaşlar ürünlerimden şikayetçi olmasın” diye konuştu.
(UU-MSA-Y)
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