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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
AĞRI - Yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan kişi greyderle ambulansa ulaştırıldı

AĞRI - Yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan kişi greyderle ambulansa ulaştırıldı

- İlçe Özel İdaresi ekiplerinin kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolu açması - Ekiplerce greydere alınarak ambulansa götürülen hasta vatandaş - Köy muhtarı Hasan Demir'in konuşması Ağrı 'da yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan kişi greyderle ambulansa ulaştırıldıAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan kişi, ekiplerce greydere alınarak ambulansa götürüldü.İlçeye 60 kilometre uzaktaki Bezirhane köyü Samanlı mezrasında yaşayan Musa Deniz kalbinden rahatsızlanınca, yakınları 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.Ambulansla köye kadar gelen sağlık ekipleri, kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezraya gidemeyince İlçe Özel İdaresinden yardım istedi.İş makineleriyle yolu açarak mezraya ulaşan görevliler, hasta vatandaşı greydere alarak köyde bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Musa Deniz, Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.Köy muhtarı Hasan Demir, rahatsızlanan Deniz'in hastaneye ulaştırılmasındaki çabalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri 

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