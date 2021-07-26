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AĞRI - Tutak'ta çıkan yangında ekili alanlar zarar gördü
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
AĞRI - Tutak'ta çıkan yangında ekili alanlar zarar gördü

AĞRI - Tutak'ta çıkan yangında ekili alanlar zarar gördü

- Buğday ekili tarlada çıkan yangın - Yangın nedeniyle zarar gören alan - Traktör ve iş makineleriyle yangına müdahale edilmesi Ağrı 'da çıkan yangında ekili alanlar zarar gördüAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Tutak ilçesinde arpa ve buğday ekili alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.Kargalık köyünde, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve akrabalarına ait, arpa ve buğday ekili alanda yangın çıktı.Traktör ve iş makineleriyle yangına müdahale eden köylüler, tarlayı ortadan biçerek yangının diğer ekili alanlara zarar vermesini engelledi.Kontrol altına alınan yangında, ekili 1000 dönümlük alanda zarar oluştu.

Yangın Altın Yangına Müdahale Trol 

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