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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
AĞRI - Sivas'taki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Ağrı'da toprağa verildi

AĞRI - Sivas'taki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Ağrı'da toprağa verildi

- Sivas'taki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi için cenaze töreni - Cenaze namazı kılınması - Merhum ve merhumeler için helallik alınması - Cenazelerin köy mezarlığına defnedilmesiSivas'taki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Ağrı 'da toprağa verildiAĞRI (AA) - Sivas'ın Gölova ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında vefat eden 9 kişiden 4'ü Ağrı 'da son yolculuğuna uğurlandı.Kazada hayatını kaybeden Hamza (63) Eda Nur (20) ve Hasret Çelik (76) ile Gökmen Gündoğdu'nun (36) cenazeleri, Eleşkirt ilçesine bağlı Aydıntepe köyüne getirildi.
Cenazeler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında köydeki bir açık alana götürüldü, helallik alındı.Cenazeler, daha sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Törende, ölenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı.Törene, ailelerin yanı sıra AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut ve vatandaşlar katıldı.
Sivas'ın Gölova ilçesinde dün Erzincan D - 100 kara yolu Çataklı köyü civarında çarpışan hafif ticari araç ile otomobildeki 2'si çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Ölenlerin Yakınları Trafik Kazası Cenaze Namazı Köy Mezarlığı Ticari Araç 

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