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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ağrı merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

Ağrı merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

operasyon görüntüleri

Adli Kontrol Akalan Gesi Avcılık Irak 

-ele geçirilenler
-fotoğraflar

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı merkezli 14 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Doğu Anadolu Bölgesi Güncel Mahrem Yapılanması ve Para Trafiğinin Deşifresine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 3’ü tutuklandı.Ağrı’da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 26 Mayıs tarihinde, Ağrı merkezli 14 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Doğu Anadolu Bölgesi Güncel Mahrem Yapılanması ve Para Trafiğinin Deşifresine yönelik 25 şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 25 kişiden 13’ü bulundukları illerde ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, işlemleri yapılan 12 şahıstan 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 Haziran’da adli makamlara çıkarılan 5 şahıstan 3’ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ağrı merkezli gerçekleştirilen operasyonda örgüte dağıtılacak yüklü miktarda paraya ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
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