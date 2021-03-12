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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Ağrı’da kar ve buzlanma kazalara neden oldu.. 4 otobüs ve 3 tır kaza yaptı çok sayıda yaralı var

Ağrı’da kar ve buzlanma kazalara neden oldu.. 4 otobüs ve 3 tır kaza yaptı çok sayıda yaralı var

Olay yerinden görüntüler

Hastane Gesi Ağır Vasıta Kar Yağışı 

-Kazaya karışan araçlar

( AĞRI -EK) AĞRI

- Ağrı’da etkili olan yoğun kar yağışı trafik kazalarına neden oldu.Doğubayazıt ve Diyadin ilçeleri arasında İpek geçidi bölgesinde etkili olan tipi ve buzlanma sebebi ile birçok kaza meydana geldi. 4 otobüs ve 3 tır kaza yaptı.Yolcu otobüsleri ve ağır vasıtaların karıştığı kazada çok sayıda yaralının olduğu yaralıların Ağrı ve bölge hastanelerine sevk edildiği öğrenildi.
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