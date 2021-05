Ağrı’da İsrail’in saldırılarına tepki

-Basın açıklaması

-Yürüyüşten detay



( AĞRI ) Ağrı’da İsrail’in Filistin’e baskısına tepkiler devam ediyor AĞRI



- Ağrı'da toplanan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, Mescid-i Aksa'da Filistinlere saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etti. Ağrı Kudüs Platformuna üye STK'lar, siyasi parti teşkilatları ve yüzlerce vatandaş, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için Meydan Camisi önünde bir araya geldi. Kudüs Platformu adına basın açıklasını okuyan Turgut Özmüş, Mescid-i Aksa’nın Müslümanların ilk kıblesi ve tüm insanlığın ortak değeri olduğunu söyleyerek, “1917 yılından beri aşama aşama Filistin topraklarını işgal eden İsrail, buradaki işgali planlı bir şekilde sürdürdüğü gibi her fırsatta Filistinli kardeşlerimize ve kutsalımız Mescid-i Aksa'ya saldırmaktadır. İsrail’in insanlığın ortak değerlerine, temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri derhal durdurulmalıdır. Bugün bunu sağlamak tüm insanlık için bir görev dir. Ülkeler bu konudaki tavrını net olarak ortaya koymalı, toplumlar ise geniş insanlık ailesi adına konuşmalıdır. Bir asırdır devam eden bu işgale eğer bugün dur denilmezse yarın çok geç olacaktır. Türkiye olarak, Kudüs'te yaşananlara karşı sesimizi yükselterek ül kemizin dört bir yanında tepkimizi ortaya koymalıyız. Devletimiz de orada uluslararası askeri güç bulundurmak dahil her türlü seçeneği düşünmelidir. Artık sözlü kınama dönemi bitmiştir, yaşananlar karşısında somut önlemler hayata geçirilmelidir.” İfadelerine yer verdi. Açıklamanın ardından Meydan Camisi önünden yürüyüşe başlayan topluluk, sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Caddesi’ne kadar yürüdü. (MG-