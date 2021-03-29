Ağaçta iki gündür aç ve susuz kalan kedi kurtarıldı

-Kediden görüntü

-Kedinin kurtarılması

-İtfaiye erinden görüntü

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) - İki gündür aç ve susuz kalan kedi kurtarıldı- Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı ADIYAMAN



- Adıyaman’da, yaklaşık 2 gündür bir ağacın üzerine çıkan ve daha sonra inemeyerek aç ve susuz kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi 155 Sokak içerisinde bulunan bir dut ağacına çıkan kedi buradan inemedi. Yaklaşık 2 gündür ağaçtan inemediği öğrenilen kediyi fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında mahsur kalan kedi bulunduğu ağaçtan indirildi. İtfaiye ekiplerince kurtarılan kedi daha sonra serbest bırakıldı. (CK-LO-Y)



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