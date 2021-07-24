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AFYONKARAHİSAR - Kurban Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Kurban Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor

AFYONKARAHİSAR - Kurban Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor

- Çevre yolları üzerinde trafik yoğunluğu - Trafik ekiplerinin çalışması Afyonkarahisar 'da Kurban Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyorAFYONKARAHİSAR (AA) - Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve deniz kenarındaki illerde geçiren tatilciler, dönüş yolunda Afyonkarahisar 'da yoğunluk oluşturdu.Tatillerini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, bayram tatilinin sona yaklaşmasıyla dönüş için yola çıktı.Çok sayıda tatilcinin yola çıkmasıyla Ege ve Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Afyonkarahisar 'daki çevre yollarında araç yoğunluğu oluştu.Kontrollerini aralıksız sürdüren trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.Ekipler, ulaşımın aksamaması ve uzun araç kuyruğunun oluşmaması için Afyonkarahisar - Antalya, Afyonkarahisar - İzmir ve Afyonkarahisar - Kütahya kara yollarının kesiştiği kavşaklarda mesaisini sürdürüyor.

Bayram Tatili Çevre Yolları Trafik Yoğunluğu Karahisar Tatİl 

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