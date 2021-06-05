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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit ailesine taziye ziyareti

AFYONKARAHİSAR - İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit ailesine taziye ziyareti

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ulaştırma uzman çavuş Necati Yatkak'ın ailesini ziyaret etti - Bakan Soylu'nun Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaretiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Afyonkarahisar 'da şehit ailesine taziye ziyaretiAFYONKARAHİSAR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak'ın babaevine taziye ziyaretinde bulundu.Soylu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar 'da, Uzun Çarşı esnafını ziyaret etti.Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen çok sayıda kişinin talebini kırmayan Soylu, sevgi gösterisinde bulunanlara teşekkür etti.Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde düzenlenen mitinge de katılan Bakan Soylu, ardından şehit Yatkak'ın Bulca köyündeki ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.Ziyaret sonrası Soylu, yapımı tamamlanan İl Emniyet Müdürlüğü binasını gezip yetkililerden bilgi aldı.

Çırçır Fabrikası Başsağlığı Uzman Çavuş Taziye Ziyareti Şehit Ailesi 

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