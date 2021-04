Afyonkarahisar’da bir garip bavul hırsızlığı girişimi.. “Adam caminin önüne bavulu koymuş bomba olmadığı ne malum”

-Bavulu alan A.R., isimli şahsın sokakta bavulla yakalanması

( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL)- Kavga esnasında sokakta kalan bavulu götürürken polise yakalandı, kendisini böyle savundu:- “Adam caminin önüne bavulu koymuş bomba olmadığı ne malum”- Kavgaya tutuşan kadınlardan birinin sokakta kalan bavulunu götürürken yakalandı AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da, kavga eden iki kadından birisinin olay yerinde kalan bavulunu alıp götürürken polis tarafından yakalanan şahıs önce olayı görüntüleyen İHA ekibine sataştı, ardından “Adam caminin önüne bavulu koymuş bomba olmadığı ne malum, Allah Allah” diyerek kendisini savundu. İlginç olay, kent merkezi Yarenler mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, N.D. ve P.Ş. isimli kadınlar arasında sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar bir birbirine girdi. Yoldan geçenler kavgayı ayırırken, N.D., şikayetçi olmak için Milli Birlik Polis Merkezi amirliğine gitti. Bu sırada N.D.’nin bavulu ise kaldırım üzerinde kaldı. Bir süre sonra N.D., polis aracı ile bavulunu almak için gelince bavulunun yerinde olmadığını gördü. Çevrede polislerle bavul arayan N.D., daha sonra bavulun erkek bir şahıs tarafından götürüldüğünü görünce duruma müdahale etti. Kadınla birlikte polisler karşısında gören ve isminin A.R. olduğu öğrenilen erkek şahıs, bavulu yere atarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Polis ise buna izin vermeyerek şahsı ve yanında bulunan bir arkadaşını gözaltına aldı. Yere düşen bıçak polisin dikkatinden kaçmadı Bavulu çalmak üzereyken polis tarafından yakalanan A.R., ekip aracına bindirilirken, olayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı



ekibine tepki gösterip ardından kendisini “Adam caminin önüne bavulu koymuş bomba olmadığı ne malum, Allah Allah” sözleri ile savunmaya çalıştı. Öte yandan, şahısların gözaltına alınıp araca bindirildikleri esnada üstlerinden düşen bıçak ise polis tarafından yerden alınarak polis aracına konuldu. Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, N.D. yi taşıyan polis aracını gören kavga ettiği P.Ş., isimli kadın ise tuhaf hareketler yaparak, polis aracına el sallaması ise dikkatlerden kaçmadı.



