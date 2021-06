Afyonkarahisar’da 3 ev sular altında kaldı

--Sel baskını sonrası çalışmalardan detay

- Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde yaşanan gök gürültülü sağanak yağış sonrası Karapınar köyünde sel baskınları yaşandı. Üç evin sular altında kaldığı olayda, köy içerisinde geçen derede akıntı ile gelen molozla nedeniyle tıkanırken, iş makinesinin giremediği dere yatağının bazı kısımlarında dere yatağını köy sakinleri temizlemeye başladı.

Olay, Sultandağı ilçesine bağlı Karapınar köyündeki meydana geldi. Bölgede yaşanan şiddetli yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Derelerin taşmasıyla birlikte Karapınar köyünde bulunan bazı evleri su bastı. Evlerin içerisinde 1 metreye yakın su birikintileri oluşurken selden mağdur olan köylülerin neyi var neyi yok hepsi de su altında kaldı. Köyde 3 evin zarar gördüğü sel baskınında herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. “Dün daha sıfır mutfak dolabını taktım, bugün mutfak dolabı yok yerinde” Evi sel baskınında zarar gören Yılmaz Ön, yaşadığı sıkıntıyı, “Çok aşırı yağmur sonucu derelerin toprakla dolu olması sonucunda bütün dere yatağındaki evleri sel bastı. Şuanda bulunduğumuz ev benim ev. Bu evi yeni aldım yaklaşık 3 aydır bu evin tamirat ve tadilatıyla uğraşıyorum. Dün daha sıfır mutfak dolabını taktım, bugün mutfak dolabı yok yerinde” diye anlattı. Ömer Köylü isimli köy sakini ise yaşanan afeti şu sözlerle dile getirdi: “Sel baskını olduğu an DSİ’nin iş makineleri geldi dereyi açtılar. O gün AFAD ekipleri de köye gelip tutanakları tuttular. Köyde 300 hane var. 3 ev zarar gördü, ölü ve yaralı yok, maddi zararlar var.” (HK-Y)