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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Belediye işçilerinin peşlerine takılan köpekleri ekmekle beslemesi kameralara yansıdı

AFYONKARAHİSAR - Belediye işçilerinin peşlerine takılan köpekleri ekmekle beslemesi kameralara yansıdı

- Belediye işçilerinin arkasından gelen köpekler - Belediye işçilerinin ekmek alması ve köpeklere vermesi Afyonkarahisar 'da belediye işçilerinin peşlerine takılan köpekleri ekmekle beslemesi kameralara yansıdıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da belediye işçilerinin, peşlerine takılan sokak köpeklerini marketten satın aldıkları ekmekle beslediği anlar kameralarca kaydedildi.Belediye işçileri Hüseyin Bağdur, Tahsin Tav ile Yusuf Kaya, 19 Mart'ta merkeze bağlı Nuribey beldesi Fatih Mahallesi'nde kurulan pazar yerinin temizliğini yaptı.Bu sırada, işçilerin peşine 4 - 5 sokak köpeği takıldı.Köpeklerin aç olduğunu anlayan işçiler, ellerindeki süpürge ve faraşlarla gittikleri marketten ekmek satın alarak, hayvanları besledi.Bu anlar, iş yerinin kameralarına da yansıdı.İş yeri sahibinin sosyal medyada paylaştığı görüntü, çok sayıda beğeni aldı.

Sosyal Medya Sokak Köpeği Köpek Sokak Köpekleri Karahisar 

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