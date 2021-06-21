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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Bakan Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından paylaşımı veteriner hekimi mutlu etti

AFYONKARAHİSAR - Bakan Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından paylaşımı veteriner hekimi mutlu etti

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım - İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binası - İlçe Tarım Orman Müdürü Ahmet Buğra Eberliköse'nin konuşması - Veteriner Hekim Bekir Çağrı Uysal'ın konuşmasıTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından paylaşımı veteriner hekimi mutlu ettiAFYONKARAHİSAR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından paylaşımını beğendiği Afyonkarahisar 'ın İscehisar ilçesindeki veteriner hekim Bekir Çağrı Uysal, "Samimi bir şekilde adaş demesi çok mutlu etti." dedi.
Uysal, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya paylaşımının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

"Bizde saha çalışmalarımızda kendimizi ve arkadaşları motive etmek amacı ile bazen resimler videolar çekiyoruz." diyen Uysal, "817 hayvana aşı yaptım. Böyle bir paylaşım yaptık. Veteriner arkadaşlarım beğenir diye düşündüm. Samimi bir şekilde adaş demesi de çok mutlu etti. Uyguladığımız zoonoz aşılar, hayvandan insana gecen hastalıkların önüne geçilmesi yönünde büyük önem taşıyor. Severek yaptığım bir iş çok mutluyum."

Hastalık Sosyal Medya Muhabir Demirli Karahisar 

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