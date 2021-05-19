AFYONKARAHİSAR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
- Kocatepe Parkı Atatürk Anıtına çelenk konulması - Saygı duru ve İstiklal marşı okunması - Vatandaşların saygı duruşunda görüntü - Afyonkarahisar Afyonkarahisar 'da, Kocatepe Parkı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.
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