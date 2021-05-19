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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

AFYONKARAHİSAR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

- Kocatepe Parkı Atatürk Anıtına çelenk konulması - Saygı duru ve İstiklal marşı okunması - Vatandaşların saygı duruşunda görüntü - Afyonkarahisar Afyonkarahisar 'da, Kocatepe Parkı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Saygı Duruşu İstiklal Marşı Karahisar 

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