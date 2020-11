Afrinli yapışık ikizler Hatay’a getirildi

-Dr. Esra Yazarlı ile röportaj

İkizlerden detay



( HATAY )- 4 kilo 200 gramlık yapışık ikiz bebekler, MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı- Dr. Esra Yazarlı, gövdelerinden birbirine yapışık ikizlerin dolaşımını tek bir kalbin sağladığını söyledi HATAY



- Suriye'nin Afrin kentinde 8 gün önce dünyaya gelen yapışık siyam ikizleri, Hatay’a getirildi.

Hatay’ın Kumlu ilçesindeki Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'ndan ambulansla alınan 4 kilo 200 gramlık yapışık ikiz bebekler, tedavileri için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Esra Yazarlı, sezaryenle 8 gün önce dünyaya gelen bebeklerin, gövdelerinden birbirlerine yapışık olduğunu söyledi.



Siyam ikizlerinin her birinin iki ayağı ile sağda ve solda bir kollarının bulunduğunu belirten Yazarlı, ”Bebeklerin, birçok iç organı birbirine yapışık halde. Suriye'de sezaryenle doğan bebeklerimiz bize 8 gün önce geldi. Bebekler vücutlarının orta hattında birleşmişler. Her ikisinin iki ayağı var, her birinin sağda ve solda birer kolları var. Orta hatta birleştiği için akciğer ve kalp sıkıntısı oluşmuş. Akciğerler birleştiği için sağda ve soldaki akciğer dokuları duruyor ama yapışık ve işlevsiz görünüyor. Kalpte aynı şekilde bir kalbin daha gelişme aşamasında olduğu ancak gelişemeyip diğerine yapıştığı görülüyor. Şu anda bebeklerin dolaşımını tek bir kalp sağlıyor. İki tane mideleri var ve tek karaciğerleri görünüyor. Toplamda iki böbrekleri var ama bir böbrek işlevsiz" dedi.

Siyam ikizlerinin dolaşımlarının iyi göründüğünü belirten Yazarlı, “Şu an ilk takip ve tedavilerini yapıyoruz. Oksijen desteği alıyorlar. Solunum cihazına bağlı değiller. Antibiyotik ve beslenme desteklerini veriyoruz ”diye konuştu.





