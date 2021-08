Afganistan'dan tahliye edilen 160 yolcu daha yurda getirildi

-Said Türkgeldi ile röp

( İSTANBUL )- Düğün için gittikleri Afganistan’da olayların arasında kalan aile yurda getirildi- Said Türkgeldi: “ Gelinimizi de alıp geldik” İSTANBUL



- Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 160 yolcu daha, sabah saatlerinde İstanbul'a getirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 160 yolcu daha, sabah saatlerinde İstanbul'a getirildi.

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından birçok ülke tahliye işlemlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Türk Hava Kuvvetleri'nin askeri nakliye uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamad'a nakledilen 160 yolcu daha, sabah saat 06.15'te İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Yurda getirilenler arasında 13 yıl aradan sonra oğullarını evlendirmek için Afganistan'a Afgan kökenli Türk vatandaşı olan Türkgeldi ailesi de yer aldı. Edinilen bilgiye göre; Taliban korkusu nedeniyle 2008 yılında eşi Afganistan'dan Türkiye'ye gelen Türkgeldi ailesi, bir süre sonra Türk vatandaşlığı hakkını elde etti. Bursa’da yaşayan Said Türkgeldi ve eşi Cemile Türkgeldi, 27 yaşındaki oğulları Ali'yi Afganistan'daki akrabalarının kızı ile evlendirmek için 13 yıl aradan sonra Kabil'in kuzeyindeki Bağlan'a giderek düğün yaptıkları öğrenildi. Çıkan karışıklıklar nedeniyle nikah işlemlerini yapamayan Türkgeldi ailesi Kabil'e gelerek buradan ilk uçakla Türkiye'ye dönmek için Türk Büyükelçiliği ile temasa geçtiler. “Gelinimizi de alıp getirdik” Bu sabah gelen uçakla yurda getirilen Said Türkgeldi, “Orada izdiham içinde yaşadık havalimanına girerken. Başka yabancılar da var herkes havalimanına girmeye çalışıyor. Önce İslamabad’a sonra da buraya geldik. Orada havalimanında kapıya varana kadar sıkıntı yaşadık, ama Türk askerini gördükten sonra sıkıntı yaşamadık, bizi içeri aldılar. Türkiye’ye gelebilmek için iki gün bekledik. Daha önceki tahliye uçuşlarına yetişemedik. Yoksa daha önce de gelirdik. Biz oraya çocuğumuzu evlendirmeye gittik. Gelinimizi de alıp getirdik. Yoksa gitmezdik. Evlendirdik hanımıyla birlikte geldik” dedi.

“Düğün yaptık burada resmi nikah kıyacağız” Afganistan’a evlenmeye gittiğini belirten Ali Türkgeldi, “Burada yaşıyorum. Evlenmek için gittim, düğün yaptık. Sağ olsun devletimiz yardımcı oldu, gelebildik. Şimdi de burada resmi nikah kıyacağız” ifadelerine yer verdi. (YM-