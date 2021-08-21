Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Afganistan'dan tahliye edilen 160 yolcu daha yurda getirildi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Afganistan'dan tahliye edilen 160 yolcu daha yurda getirildi

Afganistan'dan tahliye edilen 160 yolcu daha yurda getirildi

Türkgeldi ailesinden görüntü

İslamabad İslam Resmi Nikah Başkent 2008 Yılı 

-Said Türkgeldi ile röp
-Ali Türkgeldi'nin açıklamaları
-Afganistan'daki düğünden görüntü

( İSTANBUL )- Düğün için gittikleri Afganistan’da olayların arasında kalan aile yurda getirildi- Said Türkgeldi: “ Gelinimizi de alıp geldik” İSTANBUL

- Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 160 yolcu daha, sabah saatlerinde İstanbul'a getirildi.
Yurda getirilenler arasında 13 yıl aradan sonra oğullarını evlendirmek için Afganistan'a Afgan kökenli Türk vatandaşı olan Türkgeldi ailesi de yer aldı. Afganistan’da Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından birçok ülke tahliye işlemlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Türk Hava Kuvvetleri’nin askeri nakliye uçağı ile Pakistan’ın başkenti İslamad’a nakledilen 160 yolcu daha, sabah saat 06.15’te İstanbul Havalimanı’na getirildi.
Yurda getirilenler arasında 13 yıl aradan sonra oğullarını evlendirmek için Afganistan'a Afgan kökenli Türk vatandaşı olan Türkgeldi ailesi de yer aldı. Edinilen bilgiye göre; Taliban korkusu nedeniyle 2008 yılında eşi Afganistan'dan Türkiye'ye gelen Türkgeldi ailesi, bir süre sonra Türk vatandaşlığı hakkını elde etti. Bursa’da yaşayan Said Türkgeldi ve eşi Cemile Türkgeldi, 27 yaşındaki oğulları Ali'yi Afganistan'daki akrabalarının kızı ile evlendirmek için 13 yıl aradan sonra Kabil'in kuzeyindeki Bağlan'a giderek düğün yaptıkları öğrenildi. Çıkan karışıklıklar nedeniyle nikah işlemlerini yapamayan Türkgeldi ailesi Kabil'e gelerek buradan ilk uçakla Türkiye'ye dönmek için Türk Büyükelçiliği ile temasa geçtiler. “Gelinimizi de alıp getirdik” Bu sabah gelen uçakla yurda getirilen Said Türkgeldi, “Orada izdiham içinde yaşadık havalimanına girerken. Başka yabancılar da var herkes havalimanına girmeye çalışıyor. Önce İslamabad’a sonra da buraya geldik. Orada havalimanında kapıya varana kadar sıkıntı yaşadık, ama Türk askerini gördükten sonra sıkıntı yaşamadık, bizi içeri aldılar. Türkiye’ye gelebilmek için iki gün bekledik. Daha önceki tahliye uçuşlarına yetişemedik. Yoksa daha önce de gelirdik. Biz oraya çocuğumuzu evlendirmeye gittik. Gelinimizi de alıp getirdik. Yoksa gitmezdik. Evlendirdik hanımıyla birlikte geldik” dedi.
“Düğün yaptık burada resmi nikah kıyacağız” Afganistan’a evlenmeye gittiğini belirten Ali Türkgeldi, “Burada yaşıyorum. Evlenmek için gittim, düğün yaptık. Sağ olsun devletimiz yardımcı oldu, gelebildik. Şimdi de burada resmi nikah kıyacağız” ifadelerine yer verdi. (YM-
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı