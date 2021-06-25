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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
AFAD’tan deprem açıklaması: “Şu an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındı”

AFAD’tan deprem açıklaması: “Şu an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındı”

Sokak Görüntüler

( BİNGÖL ) BİNGÖL

Deprem Bild 


- Bingöl’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’tan yapılan açıklamada’ “Şu an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmış olup, ilçe ve köylerde tarama çalışmaları devam etmektedir” denildi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 21.28 sıralarında Bingöl’ün Kiğı ilçesi merkez üssü olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 15 kilometre olarak bildirildi.
AFAD’tan yapılan açıklamada, “Deprem sonrası şuan itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmış olup, ilçe ve köylerde tarama çalışmaları devam etmektedir “ denildi.
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