AFAD’tan deprem açıklaması: “Şu an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındı”



- Bingöl’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’tan yapılan açıklamada’ “Şu an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmış olup, ilçe ve köylerde tarama çalışmaları devam etmektedir” denildi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 21.28 sıralarında Bingöl’ün Kiğı ilçesi merkez üssü olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 15 kilometre olarak bildirildi.

AFAD’tan yapılan açıklamada, “Deprem sonrası şuan itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmış olup, ilçe ve köylerde tarama çalışmaları devam etmektedir “ denildi.

