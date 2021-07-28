AFAD, Kızılay görevlileri ve çevik kuvvet polisi selzede çocuklarla oyunlar oynayarak moral verdiler

-Görevlilerin çocuklarla kör ebe oynaması

-Neşeli dakikalar geçirmeleri

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( ARTVİN ) ARTVİN



- Artvin'in Arhavi ilçesinde sel bölgesinde görevli çevik kuvvet ekipleri, AFAD ve Kızılay görevlileri sokağa çıkan çocuklarla oyun oynayarak onlara keyifli dakikalar geçirdiler, selin neden olduğu yaraları silmeye çalıştılar. Geçtiğimiz hafta Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel afeti sonrası bölgede görev yapmaya başlayan AFAD, Kızılay ve çevik kuvvet polisleri yaraları sarmaya devam ediyor. Ekipler yardım çalışmalarının yanı sıra sel bölgesindeki çocuklarla oyunlar oynayarak onlara moral vermeye çalışıyor. Arhavi’de selin ardından bu sabah sokağa çıkan çocuklar polis abileri, Kızılay ve AFAD'da görevli ablaları ile oyunlar oynadılar, karpuz yediler, eğlendiler. Miniklerin çok sevdiği ‘Kör Ebe’ oyunu oynanırken, renkli görüntüler oluştu. Aileler, çocuklarına keyifli dakikalar yaşattığı için görevlilere teşekkür ettiler.

