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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADIYAMAN - Temizlik için kuyuya giren baba ve oğlu öldü (2)

ADIYAMAN - Temizlik için kuyuya giren baba ve oğlu öldü (2)

- Kuştepe Köyü Muhtarı Osman Tuzcu'nun konuşmasıGÜNCELLEME - Adıyaman 'da temizlik için kuyuya giren baba ve iki oğlu öldü - Kurtarma çalışmaları sırasında rahatsızlanan itfaiye eri tedavi altına alındıÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, ROPÖRTAJ EKLENDİADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen baba ve iki oğlu hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları sırasında rahatsızlanan bir itfaiye eri tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kuştepe köyünde ikamet eden baba Nusret (71) ile oğulları Metin (43) ve Emrah Özer (29), temizlemek için girdikleri su kuyusundan bir süre geçmesine rağmen çıkmadı.Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyuya giren ekipler zehirlendiği belirlenen baba ve iki oğlunu kuyudan çıkarttı.Bu arada, kurtarma çalışmaları sırasında bir itfaiye eri de rahatsızlandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba Nusret ile oğlu Emrah ile özel bir hastaneye götürülen Metin Özer yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Rahatsızlanan itfaiye erinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Bu arada, Kuştepe Köyü Muhtarı Osman Tuzcu, gazetecilere, aile bireylerinin birbiri ardına kuyuya girdiğini ancak tekrar çıkamadıklarını belirterek, olayı duyar duymaz yetkililerden yardım talep ettiklerini söyledi.

Hastane İtfaiye Eri 

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