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ADIYAMAN - Serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'nü giren genç boğuldu
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
ADIYAMAN - Serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'nü giren genç boğuldu

ADIYAMAN - Serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'nü giren genç boğuldu

- Atatürk Baraj Gölü - Balık adamların ara çalışması - Cesedin sudan çıkartılması - Sağlık ekiplerinin müdahalesi - Cesedin ambulansa taşınması - Ölen kişinin yakınlarının ağlaması - AFAD, polis ve sağlık ekipleri Adıyaman 'da serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'nü giren genç boğulduADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne giren genç boğularak hayatını kaybetti.Mustafa Kalkan (18), serinlemek için Merkeze bağlı Kızılcapınar köyü yakınlarında Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. Kalkan'ın gözden kaybolması üzerine arkadaşlarının durumu bildirdiği jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler suda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Kalkan'ın cesedine ulaşıldı.Kalkan'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Dalgıç Polis Jandarma Cenaze Sudan Sağlık Ekipleri 

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