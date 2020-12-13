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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
ADIYAMAN - Karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN - Karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

- 112 Acil Servis ekiplerinin hastaneye gelmesi - Zehirlenen kişilerin Kahta Devlet Hastanesi'ne alınması Adıyaman 'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Eceler köyünde yaşayan aynı aileden 5 kişi sabah uyandıklarında kendilerini iyi hissetmeyerek sağlık ekiplerinden yardım istedi.112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 5 kişi, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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