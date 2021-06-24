ADIYAMAN - 60 yaşından sonra okuma yazma öğrenen kadınlar mezun oldu
- Kursiyer kadınlardan görüntü - Eğitimlerden görüntü - Mezuniyetten görüntü - Fatma Fırat ile röportaj - Yıldız Aslan ile röportaj - Kadın Girişim Merkezi Müdiresi Medine Şahin ile röportaj - Kursiyerlerin detaylar60 yaşından sonra okuma yazma öğrenen kadınlar mezun olduADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde düzenlenen kursta 60 yaşından sonra okuma yazma öğrenen kadınlar mezun oldu.Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından verilen hibeyle kurulan Kadın Gelişim Merkezi'nde düzenlenen okuma yazma kursuna katılan 20 kadın, 4 aylık eğitimin ardından diploma sahibi oldu.Okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşayan kadınlar, mezuniyet töreninde cübbe giyip kep takarak hatıra fotoğrafı çektirdi.Kadın Gelişim Merkezi Müdürü Medine Şahin, AA muhabirine, okuma yazma kursunun önemine dikkati çekerek ileri yaşta mezun olan kadınların büyük mutluluk yaşadığını belirtti. Şahin, 20 - 70 yaş arasındaki kursiyerlerin birinci ve ikinci kademe eğitimden sonra okur yazar olarak ilkokul mezunu olduklarını belirtti. Kursiyerlerden 60 yaşındaki Fatma Fırat, bir gün okuma yazma öğreneceğini hayal bile edemediğini, bugün çok mutlu olduğunu söyledi.
Yıldız Aslan (65) ise torunlarının mezuniyetine katılırken çok imrendiğini, bu yaşta o duyguları yaşamanın anlatılamayacak kadar mutluluk verdiğini kaydetti.
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