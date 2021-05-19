ADIYAMAN - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Nemrut Dağı zirvesinde kutlandı
- Gençlerin Nemrut dağı zirvesine çıkması - İstiklal Marşı'nın okunmasıADIYAMAN - Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Dünyada güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı zirvesinde İstiklal Marşı okudu, etkinlik düzenledi.
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