ADIYAMAN - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
- Adıyaman valisi Mahmut Çuhadar'ın konuşması - genel ve detaylar - bisiklet sürülmesinden görüntü - vatandaşlardan Mehmet Yaşar Yenigün ile röportajADIYAMAN (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Adıyaman 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Adıyaman Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte ise kent merkezinde sporcu ve vatandaşlar bisiklet sürdü.
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