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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ADANA - Tartıştığı iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

ADANA - Tartıştığı iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

- Olay yeri - Polis ekiplerinin olay yerinde incelemeler yapmasıADANA (AA) - Adana 'da tartıştığı iki şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'nden tabancayla vurulmuş bir yaralı geldiği bilgisi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Mahalleye giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaralı Y.K'nin, sokakta motosikletli iki kişiyle tartıştıktan sonra tabancayla vurulduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede tabancaya ait iki boş kovan buldu.Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis Hastane Polis Ekipleri 

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