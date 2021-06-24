Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ADANA - Tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurulan taksi şoförü öldü

ADANA - Tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurulan taksi şoförü öldü

- Olay yeri - Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Çukurova ilçesinde, tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, taksi şoförü Fazıl Yoğun (47), Şambayadı Mahallesi'nde ismi belirlenemeyen bir kişi ile tartıştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, taksi şoförü Yoğun'u tabancayla vurarak kaçtı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Yoğun, kurtarılamadı.Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis Hastane Taksi Şoförü Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement