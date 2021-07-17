ADANA - Sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu
: - Kanala düşen araç - Kendi imkanlarıyla kurtulan vatandaşlar - Sağlık ekibin yaralıları ambulansa alması - Görgü tanıdığının anlattıkları - Devrilen ağaçlar ve kanal korkuluklarıSulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulduADANA (AA) - Adana 'da sulama kanalına devrilen otomobildeki iki kişi yüzerek kıyıya çıktı.Mahmut Talan yönetimindeki 06 DV 123 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.Sürücü Talan ve yanındaki Mehmet Ercan, kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Talan ve Ercan'ı kontrol amacıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
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