Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
ADANA - Sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - Sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu

ADANA - Sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu



: - Kanala düşen araç - Kendi imkanlarıyla kurtulan vatandaşlar - Sağlık ekibin yaralıları ambulansa alması - Görgü tanıdığının anlattıkları - Devrilen ağaçlar ve kanal korkuluklarıSulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulduADANA (AA) - Adana 'da sulama kanalına devrilen otomobildeki iki kişi yüzerek kıyıya çıktı.Mahmut Talan yönetimindeki 06 DV 123 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.Sürücü Talan ve yanındaki Mehmet Ercan, kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Talan ve Ercan'ı kontrol amacıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Korkuluk Bild Sulama Kanalı Direksiyon Trol 

İlgili Foto Galeriler
Eşinin kaza yaptığını duyunca suya atladı!Eşinin kaza yaptığını duyunca suya atladı!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı