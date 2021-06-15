ADANA - Pompalı tüfekle ateş açıp kaçan zanlı 2 kişiyi yaraladı
- Ekiplerin pompalı tüfekle ateş edilen sokakta inceleme yapması - Yerdeki boş kartuş - Ekiplerin bir kadının yaralandığı evin balkonu ve çevresinde çalışması Adana 'da pompalı tüfekle ateş açıp kaçan zanlı 2 kişiyi yaraladıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde pompalı tüfekle ateş açıp kaçan zanlı 2 kişiyi yaraladı.Şakirpaşa Mahallesi'nde, E.C. bilinmeyen nedenle B.Y'ye pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği B.Y. ile o sırada evinin balkonunda bulunan E.D. yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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