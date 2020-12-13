ADANA - Polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı
- Kazalı otomobilden görüntü - Aracın çekiciye yüklenmesi - Sürücünün polis merkezine götürülmesi Adana 'da polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandıADANA (AA) - Adana 'nın Seyhan ilçesinde polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı.Çevre yolunda sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında uygulama yapan polis ekiplerini gören, 48 BG 176 plakalı otomobil sürücüsü Selçuk Aksoy, ekiplerden kaçmaya çalışırken yol kenarındaki kaldırıma çarptı.Trafik polisleri yaptıkları kontrolde Aksoy'un 155 promil alkollü olduğunu tespit etti.Aksoy'un ehliyetine el konulurken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve alkollü araç kullanmaktan para cezası kesildi.
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