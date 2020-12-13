Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
ADANA - Polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı

ADANA - Polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı

- Kazalı otomobilden görüntü - Aracın çekiciye yüklenmesi - Sürücünün polis merkezine götürülmesi Adana 'da polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandıADANA (AA) - Adana 'nın Seyhan ilçesinde polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı.Çevre yolunda sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında uygulama yapan polis ekiplerini gören, 48 BG 176 plakalı otomobil sürücüsü Selçuk Aksoy, ekiplerden kaçmaya çalışırken yol kenarındaki kaldırıma çarptı.Trafik polisleri yaptıkları kontrolde Aksoy'un 155 promil alkollü olduğunu tespit etti.Aksoy'un ehliyetine el konulurken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve alkollü araç kullanmaktan para cezası kesildi.

Alkollü Sürücü Para Cezası Polis Merkezi Araç Kullanmak Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement