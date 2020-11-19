Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
ADANA - Parkta darbettikleri kişinin parasını gasbetmeye çalışan iki saldırgan yakalandı

ADANA - Parkta darbettikleri kişinin parasını gasbetmeye çalışan iki saldırgan yakalandı

- Ekiplerin olay yeri incelemesi yapması - Zanlıların polis aracına bindirilmesi Adana 'da parkta darbettikleri birinin parasını gasbetmeye çalışan iki saldırgan yakalandıADANA (AA) - Adana 'nın Seyhan ilçesinde parkta bir kişiyi bıçakla tehdit edip, kemerle darbederek parasını gasbetmeye çalışan iki şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, ilçedeki Atatürk Parkı'nda görevli özel güvenlik personeli, iki kişinin, kemerle darbettikleri bir kişinin, bıçakla tehdit ederek parasını gasbetmeye çalıştığını fark etti.Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri, saldırganlar R.A. ve E.K'yi yakalayarak, polise teslim etti.Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis Aracı Olay Yeri İnceleme Özel Güvenlik Akalan Arbede 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Reina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendiReina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendi
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı