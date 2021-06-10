ADANA - Otoyolda devrilen çakıl yüklü tırın sürücüsü yaralandı
- Devrilen tırın görüntüsü - Yola açılan çakıllar Adana 'da otoyolda devrilen çakıl yüklü tırın sürücüsü yaralandıADANA (AA) - Adana - Ankara Otoyolu'nda devrilen çakıl yüklü tırın sürücüsü yaralandı.Alaaddin U. idaresindeki 50 EP 864 plakalı çakıl yüklü tır, Adana - Ankara Otoyolu Pozantı Çakıt Çayı viyadüğünde bariyerlere çarparak devrildi.Yaralanan sürücü, ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tırdaki çakılların yola saçılması nedeniyle aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
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