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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

- Adli tıp biriminin dış görüntüsü - Zanlıların adli tıp birimine getirilmesiADANA (AA) - Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TSK içerisinde görev yapan bazı astsubay ve uzman çavuşların FETÖ/PDY’nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından ardışık arama yöntemiyle irtibat kurdukları tespit edildi.Ekipler, yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen muvazzaf 13 şüphelinin yakalanması için 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adli Tıp Mahrem Akalan Uzman Çavuş Emniyet Müdürlüğü 

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