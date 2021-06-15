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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - İki iş yerine silahla ateş açıp kaçtıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

ADANA - İki iş yerine silahla ateş açıp kaçtıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması Adana 'da iki iş yerine silahla ateş açıp kaçtıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde, iki iş yerine silahla ateş açıp kaçtıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ziyapaşa Bulvarı'ndaki bir kafe ile lokantaya tüfek ve tabancayla ateş açılması üzerine çalışma başlattı.Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, silahla ateş açıp kaçtığı ileri sürülen S.A, K.B, N.K'yi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.Zanlıların adreslerinde 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Akalan Kamera 

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