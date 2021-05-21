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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ADANA - Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

ADANA - Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

- Cami bahçesinde toplananlardan görüntü - İsrail aleyhine slogan atılması - Saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınması - Dua edilmesi - Köklü Değişim Dergisi Adana İl Temsilcisi Aziz Terzi'nin açıklamasıFilistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındıADANA (AA) - İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Adana 'da vatandaşlar, cuma namazı sonra Sabancı Merkez Camisi'nin bahçesinde bir araya geldi. Filistin bayrağı açan grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.Daha sonra Gazze ve Kudüs'te şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.Köklü Değişim Dergisi Adana İl Temsilcisi Aziz Terzi, grup adına yaptığı açıklamada, Müslümanlara yönelik katliamları kınadı.Terzi, bazı Arap ülkelerinin yönetimlerini de "ihanetle" suçlayarak, "Bir yandan İsrail'e kınama mesajları yayınlayıp diğer yandan da ilişkilerini nasıl sürdürdüklerini çok iyi biliyoruz." dedi.

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