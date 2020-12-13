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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
ADANA - FETÖ operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı

ADANA - FETÖ operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı

- Zanlıların emniyetten çıkarılması Adana 'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla görüştükleri iddia edilen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Polis, örgütsel faaliyetlerde bulundukları öne sürülen R.Ö. (33) ve S.I'yı (45) kent merkezinde düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.Amasya'da sivil ve askeri amaçlı kullanılan Merzifon Havalimanı'ndan geçici olarak Adana 'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında F - 16 pilotu olarak görevlendirildiği ve 17 Haziran'da ihraç edildiği öğrenilen R.Ö'nün, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in görüntülerini izlediği ve örgütsel toplantılara katıldığı ileri sürüldü.S.I'nın ise 3 ildeki FETÖ/PDY'ye ait dershanelerde 19 yıl öğretmenlik yaptığı, örgüt elebaşının çağrısının ardından Bank Asya'da bulunan hesabındaki para miktarını arttırdığı iddia edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.I. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adli Kontrol İncirlik Toplantı Öğretmen Öğretmenlik 

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