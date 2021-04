Adana Emniyet Müdürü İnci: “Türk polisi cephede ve sedyede kanını vermeye hazır”

-Kan verenlerden detay görüntü

-Başmüdürün gelmesi

-Kan veren polisleri tebrik etmesi

-Yazılım mühendisliğinde okuyan müdür kızının yanına gitmesi

-Genç kız ile sohbet etmesi

-Müdürün açıklama yapması



( ADANA )- Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Türk polisinin her zaman operasyonda, cephede hem de Kızılay’ın sedyesinde kanını vermeye hazır olduğunu söyledi ADANA



- Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Türk polisinin her zaman operasyonda, cephede hem de Kızılay’ın sedyesinde kanını vermeye hazır olduğunu söyledi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü nedeniyle Kızılay’a kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında polisler Adana Emniyet Müdürlüğü binasında kan verdi. Polislerin yanı sıra onların aileleri de kan vererek bir yaraya merhem olmaya çalıştı. Bunlardan biri de Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Mehmet Baysal, eşi Oya Baysal ve yazılım mühendisliği öğrencisi kızı Merve Neslihan Baysal oldu.Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci kan bağışı sonrası yaptığı konuşmada, “Türk Polis Teşkilatı kuruluşunun 176. yılı münasebetiyle kan bağışında bulunuyoruz. Hafta boyunca farklı etkinliklerimiz oldu, bunlardan bir tanesi de kan bağışıydı. Biz Kızılay’ın gönüllü kan bağışçısı kurumuyuz. Tüm illerde polis teşkilatı Kızılay’ın gönüllü kan bağışçısıdır. Türk polisi her zaman operasyonda ve cephede hem de Kızılay’ın sedyesinde kanını vermeye hazırdır” dedi.

İnci, “Bugün bir hastayı yaşatmak ve ihtiyaç sahipleri için kan bağışında bulunuyoruz. İnşallah verilen kanlar hastalarımıza derman olur. Gönüllü bağışçılar olarak kan ve kök hücre bağışlarımız yıl içerisinde sürekli devam edecek” diye konuştu.

Kampanya kapsamında yüzlerce polis kan verdi.



loading...