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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da yürek burkan olay: Sobadan zehirlenen anne baba öldü, çocukları kurtuldu

Adana'da yürek burkan olay: Sobadan zehirlenen anne baba öldü, çocukları kurtuldu

Olay yeri

Karbonmonoksit Kömür Sobası Karbon 

-feryat edenler
-röportaj
-detaylar

( ADANA -EK) ADANA

- Adana'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akşam yatak odasındaki kömür sobasını yakıp yatan Muyesse Karslı (32) Mustafa Karslı (37) çifti sabah kalkmadı. Eve gelen komşuları tarafından yataklarında cansız halde bulunan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.Çiftin diğer odada yatan 2 çocuğunun karbonmonoksit gazından etkilenmediği öğrenildi.
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