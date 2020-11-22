Adana’da yük treninin çarpmasıyla kolu kopan kişi ağır yaralandı

-Sağlık ekiplerinin yaralıyı sedyeye bindirme çalışmalarından genel ve detay görüntüler

-Sağlık çalışanlarının ve polislerin de yardımı ile yaralının sedyeye bindirilip trenin altından çıkarılması

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Ambulanstan genel görüntü

-Ambulansın gidişi

-Bir sağlık çalışanın poşet içerisinde kopan kolu alması

-Trenden genel görüntü



( ADANA ) ADANA



- Adana’da tren yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ kolu kopan kişi hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan tren yolunda meydan geldi. Alınan bilgiye göre, üzerinden kimlik çıkmayan kişi karşıdan karşıya geçmek isteği sırada yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle ismi öğrenilemeyen kişinin sağ kolu koptu. Treni’nin makinisti durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polislerinde yardımı ile sedyeye bindirip trenin altından çıkardı. Yaralının kopan kolu da polis tarafından izole poşetin içerisinde sağlık çalışanlarına verildi.

Sağlık ekipleri yaralıyı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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