Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Adana’da MİT tırlarının durdurulması davasında dönemin Jandarma İstihbarat Kısım Amiri tutuklandı

Adana’da MİT tırlarının durdurulması davasında dönemin Jandarma İstihbarat Kısım Amiri tutuklandı

arşiv görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

Müebbet Hapis Akalan Yakalama Kararı Hapis Cezası İstihbarat 


- Adana’da 2014 yılında MİT turlarının durdurulmasına ilişkin ‘FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’, ‘Devletin Gizli Kalması Gereken Belgelerini Siyasal veya Askeri Casusluk Maksadıyla Açıklama’ gibi suçlardan müebbet ile yargılanan ve 2019 yılından bu yana aranıp Antalya’da yakalanan dönemin Jandarma İstihbarat Kısım Amiri Ö.M.G., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliğimiz ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.Yargıtay 16. Ceza Dairesinde devam eden, 2014 yılında Adana'da MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Casusluk Maksadıyla Açıklama, Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme” suçlarından müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve 2019 yılından bu yanan aranan dönemin Adana ili Ceyhan ilçe Jandarma İstihbarat Kısım Amiri olarak görev Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ö.M.G.’yi dün Antalya’da yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı